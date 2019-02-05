Göztepe Deniz'e sarıldı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Deniz'e sarıldı

Göztepe Deniz'e sarıldı

Spor Toto 'de son olarak 'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki , hücumda Deniz Kadah'a sarıldı.

Spor Toto 'de son olarak 'ye deplasmanda 2-0 yenilip ikinci yarıda henüz puanla tanışamayan alt sıralardaki , hücumda Deniz Kadah'a sarıldı. Ara dönemde golcüleri Cikalleshi ve Samed Ali'yi gönderen, sakatlanan Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan ve Jarome'un da Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart görmesiyle sarsılan Göztepe'de elde bir tek Deniz kaldı.

Jarome'un en az 2 maç ceza alması beklenirken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in yarınki ve pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında asıl mevkisi forvet arkası olan Deniz'i santrforda oynatacağı bildirildi. döneminde forvet oyuncusu almayan Göztepe'nin hücumdaki alternatifleri de oldukça azaldı. Özdeş'in maç içinde Serdar Gürler'i de ileri uca yerleştirebileceği kaydedildi.

KUPADA RAKİP EVKUR YENİ MALATKYASPOR
Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe, yarın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malayta Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Göztepe'de cezalı Jarome'un yanı sıra sakatlıkları süren golcü Ghilas ve sol bek Traore forma giyemeyecek. Kupayı çok önemsediğini açıklayan Kemal Özdeş'in as kadroyla sahaya çıkacağı ifade edildi. Göztepe kupada Çengelköyspor, ve Antalyaspor'u eleyip çeyrek finale yükseldi. Yeni Malatyaspor ise Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u saf dışı bıraktı.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL ON BİRİ:
Beto - Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Poko, Ngando, Castro, Yasin, Halil, Deniz.

  1. 5.2.2019 12:43
  2. Güncelleme: 5.2.2019 13:55
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