Göztepe'de hedef zafer
İkinci yarıyı Yeni Malatya’da açacak olan Göz-Göz, evinde 6 maçtır yenilmeyen güçlü rakibine bilendi.
Süper Lig'in iki renktaş ekibini karşı karşıya getirecek maçta Göztepe, Malatya'da puan arayacak. Sarı-kırmızılılar, 2. yarıya 22 puanla 10. basamakta girerken, ilk yarının flaş ekiplerinden olan Y.Malatya ise topladığı 29 puanla 3. sırada yer buldu. İlk yarıyı deplasmanda 3-0'lık Ankaragücü zaferiyle tamamlayan İzmir ekibi, sahasında 6 maçtır bileği bükülmeyen güçlü rakibini devirmenin planlarını yaparken, 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kupada Antalya deplasmanında 2-0'lık yenilgiden dönüp 3-3'lük skora imza atan Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, aynı futbolu Malatya'da da sergileyip, galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Özdeş, "Ikinci yarıya iyi hazırlandık. Sıkı çalısmamızın meyvesini Malatya'da toplamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
GÖZ-GÖZ 3 EKSİKLE MALATYA'YA GİTTİ
Zorlu maç öncesinde Göztepe, üç oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Sezonu kapatan stoper Hakan Çinemre ve sol bek Traore'nin yanı sıra orta saha Kerem Atakan da kadroda yok. Izmir temsilcisinde Alpaslan, Poko, Borges ve Tayfur ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Göztepe'de hedef zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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