Göztepe’de Baba heyecanı – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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’de Baba heyecanı

Göztepe’de Baba heyecanı

, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek 'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını 'ye çevirdi.

, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek 'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını 'ye çevirdi. ekibinin bonservisi 'de olan ve 'da kiralık oynadığı 'de umduğunu bulamayan ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. 'in de doğruladığı transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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Futbol fabrikası Gana'dan yetişen Abdul Rahman Baba, Almanya'da aradığını bulamasa da ülkesinin vazgeçilmez isimlerinden birisi. Baba, 26 kez Gana 'nda boy gösterdi.

'GELECEK YILIN İSKELETİ'
Yabancı transferinde kontenjan sorunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Kemal Özdeş, görevinin elindeki kadrodaki oyunculardan maksimum verimi almak olduğunun altını çizdi. Özdeş, "Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Gelecek beklentisi bulunan, camiayı temsil edecek oyuncularla birlikte olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 18.1.2019
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