Göztepe’de Baba heyecanı

Göztepe, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İzmir ekibinin bonservisi Chelsea'de olan ve Almanya'da kiralık oynadığı Schalke'de umduğunu bulamayan Abdul Rahman Baba ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de doğruladığı transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



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Futbol fabrikası Gana'dan yetişen Abdul Rahman Baba, Almanya'da aradığını bulamasa da ülkesinin vazgeçilmez isimlerinden birisi. Baba, 26 kez Gana Milli Takımı'nda boy gösterdi.



'GELECEK YILIN İSKELETİ'

Yabancı transferinde kontenjan sorunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Kemal Özdeş, görevinin elindeki kadrodaki oyunculardan maksimum verimi almak olduğunun altını çizdi. Özdeş, "Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Gelecek beklentisi bulunan, camiayı temsil edecek oyuncularla birlikte olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.