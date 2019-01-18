Göztepe’de Baba heyecanı
Göztepe, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Göztepe, sol bek transferi için de düğmeye bastı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fildişili sol bek Adama Traore'nin yerine daha iyi bir oyuncu almayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İzmir ekibinin bonservisi Chelsea'de olan ve Almanya'da kiralık oynadığı Schalke'de umduğunu bulamayan Abdul Rahman Baba ile imza aşamasına geldiği öğrenildi. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de doğruladığı transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
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Futbol fabrikası Gana'dan yetişen Abdul Rahman Baba, Almanya'da aradığını bulamasa da ülkesinin vazgeçilmez isimlerinden birisi. Baba, 26 kez Gana Milli Takımı'nda boy gösterdi.
'GELECEK YILIN İSKELETİ'
Yabancı transferinde kontenjan sorunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Kemal Özdeş, görevinin elindeki kadrodaki oyunculardan maksimum verimi almak olduğunun altını çizdi. Özdeş, "Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Gelecek beklentisi bulunan, camiayı temsil edecek oyuncularla birlikte olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Göztepe’de Baba heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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