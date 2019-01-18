Göztepe perdeyi Malatya'da açıyor
18 Ocak 2019, Cuma
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perdeyi Malatya'da açıyor

Göztepe perdeyi Malatya'da açıyor

'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan, son 16 Turu ilk maçında ise Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan , ikinci devrenin ilk sınavında yarın Evkur 'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda 'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Konuk sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren sağ bek Lamine Gassama ile sol bek Adama Traore 'a karşı forma giyemeyecek. Yeni Serdar Gürler ise Teknik Direktör 'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Kemal Özdeş, 'e istedikleri sonucu alıp döneceklerini söyledi. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarı için fiziksel ve mantal olarak tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Ligde fark yaratan bir oyun ortaya koymayı amaçlıyoruz. 'nin yeri her zaman üst sıralar olacaktır" dedi.

Sezonun ilk haftasında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı Yeni Malatyaspor 3-1 kazanmıştı. Öte yandan sol bek arayışlarını sürdüren Göztepe, Rahman Baba transferinde son aşamaya geldi. Bonservisi ekibi Chelsea'de olan Ganalı yıldızı kiralamak için şartlarını zorlayan Başkan 'in en kısa zamanda taraftarlara müjde vermesi bekleniyor.

Göztepe'nin sahaya şu 11'leçıkması bekleniyor;
"Beto-Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome"

  1. 18.1.2019 12:16
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