Cikalleshi Akigo yolunda

Göztepe'de Osmanlı'dan kiralanan Cikalleshi ile yollar ayrıldı. Bu sezon ligde ve kupada 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol attı. Akhisar'ın, 2016- 17'de Başakşehir'den kiraladığı ve 7 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki Arnavut golcüyle el sıkıştığı öğrenildi.