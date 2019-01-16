Cikalleshi Akigo yolunda – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Akigo yolunda

Cikalleshi Akigo yolunda

'de Osmanlı'dan kiralanan ile yollar ayrıldı.

'de Osmanlı'dan kiralanan ile yollar ayrıldı. Bu sezon ligde ve kupada 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol attı. Akhisar'ın, 2016- 17'de 'den kiraladığı ve 7 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki Arnavut golcüyle el sıkıştığı öğrenildi.

  1. 16.1.2019
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