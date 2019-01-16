Cikalleshi Akigo yolunda
Göztepe'de Osmanlı'dan kiralanan Cikalleshi ile yollar ayrıldı.
Göztepe'de Osmanlı'dan kiralanan Cikalleshi ile yollar ayrıldı. Bu sezon ligde ve kupada 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol attı. Akhisar'ın, 2016- 17'de Başakşehir'den kiraladığı ve 7 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki Arnavut golcüyle el sıkıştığı öğrenildi.
- 16.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Cikalleshi Akigo yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.