Serdar Gürler Göztepe'de
10 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Gürler Göztepe'de

ekiplerinden , 'da mücadele eden Huesca'dan ile kiralık olarak anlaştı.

Kulübünden yapılan açıklamada, ile kiralık olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransa'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Serdar Gürler, Sochaux altyapısında yetiştikten sonra 2012-2013 sezonunda 'a transfer oldu. Türkiye kariyerinde , , ve 'da forma giyen Serdar Gürler, 2018-2019 sezonu başında İspanyol ekibi Huesca'ya gitmişti.

Serdar Gürler, 7 kez A Milli formayı giydi.

  1. 10.1.2019 23:26
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