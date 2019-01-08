Antalya'da çalışmalarını sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer taarruzuna devam ediyor. Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda İspanya'da Huesca forması giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler ile Kayserispor'un orta sahası Deniz Türüç'ün peşine düştü. İspanya La Liga'da fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Göz-Göz'ün bu transferde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun, bonservis sorununu çözer çözmez Göz-Göz'e imza atacağı belirtildi. Serdar'ın yanı sıra Kayseri'de yaşadığı sakatlık yüzünden formdan düşen Deniz'i de isteyen İzmir ekibinin, renktaşıyla temasa geçtiği ifade edildi. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 11 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.