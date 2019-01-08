Göztepe'de yerli harekatı!
08 Ocak 2019, Salı
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'de yerli harekatı!

Göztepe'de yerli harekatı!

, İspanya’da Huesca’dan ve ’dan ile ilgileniyor.

Antalya'da çalışmalarını sürdüren , bir yandan da transfer taarruzuna devam ediyor. Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, teknik direktör 'in raporu doğrultusunda İspanya'da Huesca forması giyen kanat oyuncusu ile 'un orta sahası 'ün peşine düştü. İspanya La Liga'da fazla forma şansı bulamayan başarılı futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Göz-Göz'ün bu transferde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun, bonservis sorununu çözer çözmez Göz-Göz'e imza atacağı belirtildi. Serdar'ın yanı sıra Kayseri'de yaşadığı sakatlık yüzünden formdan düşen Deniz'i de isteyen İzmir ekibinin, renktaşıyla temasa geçtiği ifade edildi. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 11 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.

  1. 8.1.2019
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