Göztepe’de gündem Yasin – Fotomaç – 05 Ocak 2019
05 Ocak 2019, Cumartesi
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’de gündem Yasin

Göztepe’de gündem Yasin

'de 'in 'ye gitme ihtimali taraftarı böldü.

'de 'in 'ye gitme ihtimali taraftarı böldü. Taraftarların birçoğu, 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağlayan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da yerine ligde gol kralı unvanı bulunan Aatıf'ın alınmasının yararlı olacağını belirtti.

  1. 5.1.2019
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