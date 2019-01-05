Göztepe’de gündem Yasin
Göztepe'de Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali taraftarı böldü.
Göztepe'de Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali taraftarı böldü. Taraftarların birçoğu, 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağlayan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da yerine ligde gol kralı unvanı bulunan Aatıf'ın alınmasının yararlı olacağını belirtti.
- 5.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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