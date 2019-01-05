Göztepe’de gündem Yasin

Göztepe'de Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali taraftarı böldü. Taraftarların birçoğu, 7 gol, 2 asistle büyük katkı sağlayan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da yerine ligde gol kralı unvanı bulunan Aatıf'ın alınmasının yararlı olacağını belirtti.