Göztepe'de gündem Yasin
SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü.
SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü. Taraftarların birçoğu, ilk devrede 7 gol, 2 asistle Göz-Göz'ün attığı 18 golün yarısına direkt katkıda bulunan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar ederse kadroda tutulmasının doğru olmayacağını belirtip, yerine Fenerbahçe'den Süper Lig'de gol kralı ünvanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun alınmasının yararlı olacağını dile getirdi.
Göztepe'ye sezon başında Galatasaray'dan transfer olan 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının bitimine 2 maç kala göreve gelen teknik direktör Kemal Özdeş'le yıldızının barışmadığı iddiası da var. Özdeş yönetimindeki ilk maç olan Bursaspor randevusunda 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren Yasin Öztekin, Ankaragücü'yle yapılan devrenin son karşılaşmasında da boynundaki sakatlık gerekçesiyle kadroda yer almamıştı. Transferde Traore'nin sakat olduğu defansın soluna da alternatif arayan Göz-Göz, önce dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışacak. Kadrosunda 16 yabancı bulunan İzmir ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan Scarione ve Ghilas ayrılmayınca sözleşmelerini askıya almıştı.
- 4.1.2019 14:09
- Güncelleme: 4.1.2019 14:13
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Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Göztepe'de gündem Yasin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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