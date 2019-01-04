SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü. Taraftarların birçoğu, ilk devrede 7 gol, 2 asistle Göz-Göz'ün attığı 18 golün yarısına direkt katkıda bulunan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu. Bazı taraftarlar da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar ederse kadroda tutulmasının doğru olmayacağını belirtip, yerine Fenerbahçe'den Süper Lig'de gol kralı ünvanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun alınmasının yararlı olacağını dile getirdi.



Göztepe'ye sezon başında Galatasaray'dan transfer olan 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının bitimine 2 maç kala göreve gelen teknik direktör Kemal Özdeş'le yıldızının barışmadığı iddiası da var. Özdeş yönetimindeki ilk maç olan Bursaspor randevusunda 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren Yasin Öztekin, Ankaragücü'yle yapılan devrenin son karşılaşmasında da boynundaki sakatlık gerekçesiyle kadroda yer almamıştı. Transferde Traore'nin sakat olduğu defansın soluna da alternatif arayan Göz-Göz, önce dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışacak. Kadrosunda 16 yabancı bulunan İzmir ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan Scarione ve Ghilas ayrılmayınca sözleşmelerini askıya almıştı.