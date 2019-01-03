Çifte bomba
Sarı-kırmızılılar, Fransa’da Cean forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ve Arjantinli santrfor German Cano’yla ilgileniyor. İki oyuncu da imzaya çok yakın.
Göztepe, transfer listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi. Transferde adı Fenerbahçe ile geçen Yasin Öztekin'e alternatif arayan İzmir ekibinin, Fransa'da Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano'yla ilgilendiği öğrenildi. Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan, bu sezon Fransa 1. Ligi'nde Caen formasıyla 15 lig maçında 3 kez ağları sarsan Beauvue'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların uygun bir bonservis bedeli karşılığında, transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.
GOL MAKİNESİ CANO
Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Cano ise takımdan ayrıldı. Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen İzmir ekibinin aceleci davranmayacağı vurgulandı. Kariyerine Fransa'da Troyes'te başlayan 30 yaşındaki Beauvue, İspanya'da Leganes ve Celta Vigo ile toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı. 30 yaşındaki tangocu golcü ise futbolculuk kariyerinde hiç Avrupa'da oynamadı. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin'de 47 resmi karşılaşmaya çıkıp 31 gol attı
CANO
Arjantinli golcü, futbol kariyerinde daha önce hiç Avrupa macerası yaşamadı.
BEAUVUE
2015'te Lyon'a 6 milyon euro'ya geçen Beauvue, sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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