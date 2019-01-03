Çifte bomba

Göztepe, transfer listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi. Transferde adı Fenerbahçe ile geçen Yasin Öztekin'e alternatif arayan İzmir ekibinin, Fransa'da Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano'yla ilgilendiği öğrenildi. Bonservisi İspanyol ekibi Celta Vigo'da bulunan, bu sezon Fransa 1. Ligi'nde Caen formasıyla 15 lig maçında 3 kez ağları sarsan Beauvue'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların uygun bir bonservis bedeli karşılığında, transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.



GOL MAKİNESİ CANO

Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Cano ise takımdan ayrıldı. Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen İzmir ekibinin aceleci davranmayacağı vurgulandı. Kariyerine Fransa'da Troyes'te başlayan 30 yaşındaki Beauvue, İspanya'da Leganes ve Celta Vigo ile toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı. 30 yaşındaki tangocu golcü ise futbolculuk kariyerinde hiç Avrupa'da oynamadı. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin'de 47 resmi karşılaşmaya çıkıp 31 gol attı



CANO

Arjantinli golcü, futbol kariyerinde daha önce hiç Avrupa macerası yaşamadı.



BEAUVUE

2015'te Lyon'a 6 milyon euro'ya geçen Beauvue, sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor