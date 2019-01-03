Çifte bomba – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Çifte bomba

Çifte bomba

Sarı-kırmızılılar, ’da Cean forması giyen sağ kanat ve santrfor ’yla ilgileniyor. İki oyuncu da imzaya çok yakın.

, listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi. Transferde adı ile geçen 'e alternatif arayan ekibinin, 'da Caen forması giyen sağ kanat ile santrfor 'yla ilgilendiği öğrenildi. Bonservisi İspanyol ekibi 'da bulunan, bu sezon Fransa 1. Ligi'nde Caen formasıyla 15 lig maçında 3 kez ağları sarsan Beauvue'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı kurmayların uygun bir bonservis bedeli karşılığında, transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.

GOL MAKİNESİ CANO
Sezonu Kolombiya ekibi 'de tamamlayan Cano ise takımdan ayrıldı. Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen İzmir ekibinin aceleci davranmayacağı vurgulandı. Kariyerine Fransa'da Troyes'te başlayan 30 yaşındaki Beauvue, 'da Leganes ve Celta Vigo ile toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı. 30 yaşındaki tangocu golcü ise futbolculuk kariyerinde hiç Avrupa'da oynamadı. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin'de 47 resmi karşılaşmaya çıkıp 31 gol attı

CANO
Arjantinli golcü, futbol kariyerinde daha önce hiç Avrupa macerası yaşamadı.

BEAUVUE
2015'te 'a 6 milyon euro'ya geçen Beauvue, sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor

  1. 3.1.2019
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