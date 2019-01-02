Genç Alberk paylaşılamıyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Genç Alberk paylaşılamıyor

Genç Alberk paylaşılamıyor

2. Lig 'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen'in genç sol beki 'a 'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.

2. Lig 'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen'in genç sol beki 'a 'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. , , ve 'un genç futbolcu için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemen yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 21 yaşındaki sol beki ucuza bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen ve ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, ilk yarıda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez de ağları havalandırdı.

  1. 2.1.2019
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