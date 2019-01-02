Genç Alberk paylaşılamıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen'in genç sol beki Alberk Koç'a Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcu için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemen yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 21 yaşındaki sol beki ucuza bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen ve İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, ilk yarıda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez de ağları havalandırdı.