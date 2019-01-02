Genç Alberk paylaşılamıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen'in genç sol beki Alberk Koç'a Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda zirveyi hedefleyen Menemen'in genç sol beki Alberk Koç'a Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor'un genç futbolcu için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemen yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek 21 yaşındaki sol beki ucuza bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen ve İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, ilk yarıda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez de ağları havalandırdı.
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
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Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
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Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
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Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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