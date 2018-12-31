Ya Adnan ya Izaguirre – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Ya Adnan ya Izaguirre

Ya Adnan ya Izaguirre

'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen , sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü.

'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen , sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü. devi PSV Eindhoven'de oynayan Aziz Behich'in transferi, kuralları gereği bir futbolcu bir sezonda 2'den fazla takımda oynayamaz maddesi nedeniyle suya düştü. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan diğer sol bekler Udinese'den ve Celtic'den Emilio Izaguirre ile temaslarına hız verdi. Bu iki oyuncudan birisi edilecek.

TRAORE'YE BÜYÜK JEST
Göztepe, 'yi bırakmama kararı aldı. Sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişili oyuncunun, yeni sol bek gelse dahi kontratının askıya alınmayacağı bildirildi.

  1. 31.12.2018
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