Ya Adnan ya Izaguirre
Süper Lig'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü.
Süper Lig'de 2. yarıda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol bek arayışlarında aday sayısını ikiye düşürdü. Hollanda devi PSV Eindhoven'de oynayan Aziz Behich'in transferi, FIFA kuralları gereği bir futbolcu bir sezonda 2'den fazla takımda oynayamaz maddesi nedeniyle suya düştü. Bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar, listesinde yer alan diğer sol bekler Udinese'den Ali Adnan ve Celtic'den Emilio Izaguirre ile temaslarına hız verdi. Bu iki oyuncudan birisi transfer edilecek.
TRAORE'YE BÜYÜK JEST
Göztepe, Traore'yi bırakmama kararı aldı. Sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişili oyuncunun, yeni sol bek gelse dahi kontratının askıya alınmayacağı bildirildi.
- 31.12.2018
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Ya Adnan ya Izaguirre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.