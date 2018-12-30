SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore'yi bırakmama kararı aldı.
Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi.
Göz-Göz'e geçen sezon İsviçre'nin Basel takımından gelen Traore, sarı-kırmızılılarda 1.5 yılda toplam 37 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Traore geçen sene de yine bir Kasımpaşa maçında sol dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, listesindeki defansın solunda görev yapan Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre ile temaslarını sürdürüyor.
- 30.12.2018 13:45
- Güncelleme: 30.12.2018 13:49
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Göztepe'den transfer kararı! Traore... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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