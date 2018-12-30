Göztepe'den transfer kararı! Traore... Transfer haberleri...
30 Aralık 2018, Pazar
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'den kararı! ...

Göztepe'den transfer kararı! Traore...

SPOR Toto 'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen , sol beki Adama 'yi bırakmama kararı aldı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi.

Göz-Göz'e geçen sezon İsviçre'nin Basel takımından gelen , sarı-kırmızılılarda 1.5 yılda toplam 37 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Traore geçen sene de yine bir Kasımpaşa maçında sol dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, listesindeki defansın solunda görev yapan Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre ile temaslarını sürdürüyor.

  1. 30.12.2018 13:45
  2. Güncelleme: 30.12.2018 13:49
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