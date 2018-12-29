Göztepe'nin soluna 3 aday 
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'nin soluna 3 aday

Göztepe'nin soluna 3 aday

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen transferdeki ilk hamlesini defansın soluna yapmaya hazırlanıyor. Göztepe'de sol bek adayları arasında , ve var.

Ara transfer döneminde en az 3 takviye gerçekleştirmesi beklenen sarı-kırmızılıların sol bek Adama Traore'nin sakatlığı sonrası 3 oyuncuyu listesine aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar Udinese'den Iraklı , PSV Eindhoven'den Avustralyalı ve Celtic'ten Honduraslı ile ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör 'in bu isimlerden birini mutlaka kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Oyuncu ve kulüpleriyle temasa geçen yönetimin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar sol bek transferini sonlandırmak istediği belirtildi.

Son olarak Serie A takımlarından Atalanta'dan kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ali Adnan, ülkemizde 'da da görev yaptı. Yine tanıdık bir isim olan Aziz Behich de 2014-2018 yılları arası Bursaspor'da top koşturdu. Bu sezon başı Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu yalnızca 4 maça çıkıp istediğini bulamadı. Behich için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. Tam 8 yıldır İskoçya'da Celtic formasını giyen 32 yaşındaki Izaguirre istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Deneyimli sol bek Celtic'te Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübelerini yaşadı. Izaguirre ilk yarıda Celtic'te 9 resmi maçta görev yaptı.

  1. 29.12.2018 12:30
  2. Güncelleme: 29.12.2018 12:35
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