Göztepe harekata başladı

Devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, önceliği iç transfere verdi. Sezon ortasında Halil Akbunar'la 3 yıllık sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekibin, şimdi de Tayfur Bingöl'le masaya oturacağı öğrenildi. Göz- Göz'ün, 25 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık yeni bir sözleşme önereceği ifade edilirken; Tayfur'un da imzaya sıcak baktığı vurgulandı. 2016-2017'de Gençlerbirliği'nden transfer edilen kanat oyuncusu, ilk senesinde Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon 25 maçta 5 kez ağları sarsan Tayfur, bu sezon ise 15 karşılaşmada oynadı.