Göztepe harekata başladı – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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harekata başladı

Göztepe harekata başladı

Devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan , önceliği iç transfere verdi.

Devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan , önceliği iç transfere verdi. Sezon ortasında Halil Akbunar'la 3 yıllık sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekibin, şimdi de Tayfur Bingöl'le masaya oturacağı öğrenildi. Göz- Göz'ün, 25 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık yeni bir sözleşme önereceği ifade edilirken; Tayfur'un da imzaya sıcak baktığı vurgulandı. 2016-2017'de 'nden edilen kanat oyuncusu, ilk senesinde 'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon 25 maçta 5 kez ağları sarsan Tayfur, bu sezon ise 15 karşılaşmada oynadı.

  1. 29.12.2018
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