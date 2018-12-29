Göztepe harekata başladı
Devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, önceliği iç transfere verdi.
Devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, önceliği iç transfere verdi. Sezon ortasında Halil Akbunar'la 3 yıllık sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekibin, şimdi de Tayfur Bingöl'le masaya oturacağı öğrenildi. Göz- Göz'ün, 25 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık yeni bir sözleşme önereceği ifade edilirken; Tayfur'un da imzaya sıcak baktığı vurgulandı. 2016-2017'de Gençlerbirliği'nden transfer edilen kanat oyuncusu, ilk senesinde Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Geçen sezon 25 maçta 5 kez ağları sarsan Tayfur, bu sezon ise 15 karşılaşmada oynadı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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