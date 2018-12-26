Göztepe'nin göz bebeği Castro
27 Aralık 2018, Perşembe
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'nin göz bebeği Castro

Göztepe'nin göz bebeği Castro

'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan 'de Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, sergilediği performansla taraftarın en çok sevdiği isim oldu.

Evkur 'la oynanan sezonun ilk maçında direkt kırmızı kart görüp ve müsabakalarında cezalı duruma düşen deneyimli orta saha oyuncusu, sonraki haftalarda bir maestro görevi üstlendi. Yeteneği ve enerjisiyle 'nin yükünü sırtlayan Castro, en çok övgü alan oyuncuların başında geldi. Bu sezon 2-1 kazanılan , 2-0 galip gelinen ve son olarak 3-0 biten Ankaragücü maçlarında asist yapan Portekizli, sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yendiği karşılaşmasında da 1 gol attı.

Göztepe'nin üst üste yenildiği maçlarda dahi taraftartan alkışlar alan Castro, geçen sezonki çizgisini ilk yarıda da devam ettirdi. 2017-18'de 'dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 33 lig maçında görev yapıp 4 gol ve 7 asistle oynamıştı. ekibinde bu sezonun en fazla forma şansı bulan futbolcusu ise stoper Titi oldu. İlk devrede 16 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 1440 dakika sahada kaldı. Titi'nin defanstaki partneri Reis de yine 16 maçta 1416 dakika görev yaptı. Göztepe'nin en golcüsü ise Yasin oldu. Sezon başında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen kanat oyuncusu 7 golle Göztepe'ye kritik puanlar kazandırdı.

  1. 26.12.2018 13:33
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:11
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