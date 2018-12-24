Konyaspor, 5 maçlık hasreti bitirecek – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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, 5 maçlık hasreti bitirecek

Konyaspor, 5 maçlık hasreti bitirecek

'a konuk olacak , devre arasına zaferle girmek istiyor.

'a konuk olacak , devre arasına zaferle girmek istiyor. Deplasmanda 5 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılarda, sakat olan Selim Ay, Ferhat Öztorun, Hurtado, Uğur Demirok ve sarı kart cezalısı Diagne forma giyemeyecek.

  1. 24.12.2018
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