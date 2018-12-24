Göztepe nefes aldı

Deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek 5 hafta sonra galip gelen Göztepe derin bir nefes aldı. En çok eleştirilen oyuncuların başında gelen golcü Jerome ve kanat oyuncusu Gouffran'ın da skora katkı sağlaması sarı-kırmızılıları ayrıca sevindirdi.