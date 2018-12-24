Göztepe nefes aldı – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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nefes aldı

Göztepe nefes aldı

Deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek 5 hafta sonra galip gelen derin bir nefes aldı.

Deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek 5 hafta sonra galip gelen derin bir nefes aldı. En çok eleştirilen oyuncuların başında gelen golcü Jerome ve kanat oyuncusu Gouffran'ın da skora katkı sağlaması sarı-kırmızılıları ayrıca sevindirdi.

  1. 24.12.2018
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