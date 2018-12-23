Göztepe'den gol şov
Göz-Göz, eski çalıştırıcısı Bayram Bektaş’ı A.Gücü ile ilk maçında, Jerome, Halil ve Gouffran’la yıktı.
Ankaragücü, Göztepe'ye de yenildi. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorun nedeniyle Kayseri'de oynanan, maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Göz- Göz 2. yarıya adeta golle başladı. Halil'in ortasını tamamlayan Jerome, İzmir ekibini 50'de öne geçirdi. Yine Halil'in başlattığı akında genç oyuncu, Poko'yla yaptığı pas alışverişini golle tamamlayıp farkı ikiye çıkardı. 79'da Gouffran, Göztepe'nin zaferini ilan etti: 0-3. Sarı-kırmızılılar, Kemal Özdeş ile ilk kez kazanırken, galibiyet hasreti 6'ya çıkan Başkent ekibi ise ligde üst üste 3. kez mağlup oldu.
'LİGDE DE KUPADA DA VARIZ'
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devreyi galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdeş, "Göztepe lig sonunda üst sıraları hedefleyecek. Türkiye Kupası'nda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'MÜCADELE İYİ SKOR KÖTÜ'
Ankaragücü ile ilk maçında, sahadan farklı mağlup ayrılan Bayram Bektaş, futbolcularının mücadelesinden memnun kaldığını vurguladı. Genç çalıştırıcı, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" diye konuştu.
- 23.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Göztepe'den gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.