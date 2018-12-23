Göztepe'den gol şov – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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'den gol şov

Göztepe'den gol şov

Göz-Göz, eski çalıştırıcısı ’ı A.Gücü ile ilk maçında, , ve ’la yıktı.

Ankaragücü, 'ye de yenildi. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorun nedeniyle 'de oynanan, maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Göz- Göz 2. yarıya adeta golle başladı. 'in ortasını tamamlayan , ekibini 50'de öne geçirdi. Yine Halil'in başlattığı akında genç oyuncu, Poko'yla yaptığı pas alışverişini golle tamamlayıp farkı ikiye çıkardı. 79'da , Göztepe'nin zaferini ilan etti: 0-3. Sarı-kırmızılılar, ile ilk kez kazanırken, galibiyet hasreti 6'ya çıkan Başkent ekibi ise ligde üst üste 3. kez mağlup oldu.

'LİGDE DE KUPADA DA VARIZ'
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devreyi galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdeş, "Göztepe lig sonunda üst sıraları hedefleyecek. 'nda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE İYİ SKOR KÖTÜ'
Ankaragücü ile ilk maçında, sahadan farklı mağlup ayrılan , futbolcularının memnun kaldığını vurguladı. Genç çalıştırıcı, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" diye konuştu.

  1. 23.12.2018
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