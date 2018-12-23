Ankaragücü, Göztepe'ye de yenildi. Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorun nedeniyle Kayseri'de oynanan, maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Göz- Göz 2. yarıya adeta golle başladı. Halil'in ortasını tamamlayan Jerome, İzmir ekibini 50'de öne geçirdi. Yine Halil'in başlattığı akında genç oyuncu, Poko'yla yaptığı pas alışverişini golle tamamlayıp farkı ikiye çıkardı. 79'da Gouffran, Göztepe'nin zaferini ilan etti: 0-3. Sarı-kırmızılılar, Kemal Özdeş ile ilk kez kazanırken, galibiyet hasreti 6'ya çıkan Başkent ekibi ise ligde üst üste 3. kez mağlup oldu.



'LİGDE DE KUPADA DA VARIZ'

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devreyi galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özdeş, "Göztepe lig sonunda üst sıraları hedefleyecek. Türkiye Kupası'nda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'MÜCADELE İYİ SKOR KÖTÜ'

Ankaragücü ile ilk maçında, sahadan farklı mağlup ayrılan Bayram Bektaş, futbolcularının mücadelesinden memnun kaldığını vurguladı. Genç çalıştırıcı, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" diye konuştu.