Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Geçen sezon ligi ilk 6 içinde bitirmelerine rağmen İstanbul takımlarına karşı istedikleri başarıyı elde edemediklerini hatırlatan Sepil, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandık, sevinçliyiz. Şimdi önümüze daha rahat bakacağız. Çok önemli maçı kazandık. Çok iyi bir ikinci yarı çıkardık. Galibiyeti hak ettik. Önümüz daha çok açılacak şimdi." diye konuştu.

Sepil, aleyhlerine verilen penaltıyı izlemediği için yorum yapamayacağını kaydetti.

Bir basın mensubunun, VAR'ın ardından Göztepe'nin aleyhine verilen penaltıdan sonra taraftarların protokol tribününe olan tepkilerini hatırlatması üzerine Mehmet Sepil, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama bir tek şunu söyleyeyim. Bizler başkanlar olarak çok dikkatli olmak zorundayız maçlardan önce. Herhalde o yüzden oldu tepki. Maç bitti, bu futbol, neticede bu bir dostluk, olanları unuttuk. Şimdi hayatımıza, gelecek haftamıza bakacağız. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Futbolda olumsuzluklar yerine olumlu olan şeyleri konuşmak çok daha iyi. Çok vakit kaybetti Türk futbolu olumsuzlukları konuşa konuşa, onun için ben konuşmayacağım."