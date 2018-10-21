Mehmet Sepil: "Kazandık, sevinçliyiz"
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandık, sevinçliyiz." dedi.
Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.
Geçen sezon ligi ilk 6 içinde bitirmelerine rağmen İstanbul takımlarına karşı istedikleri başarıyı elde edemediklerini hatırlatan Sepil, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandık, sevinçliyiz. Şimdi önümüze daha rahat bakacağız. Çok önemli maçı kazandık. Çok iyi bir ikinci yarı çıkardık. Galibiyeti hak ettik. Önümüz daha çok açılacak şimdi." diye konuştu.
Sepil, aleyhlerine verilen penaltıyı izlemediği için yorum yapamayacağını kaydetti.
Bir basın mensubunun, VAR'ın ardından Göztepe'nin aleyhine verilen penaltıdan sonra taraftarların protokol tribününe olan tepkilerini hatırlatması üzerine Mehmet Sepil, şöyle konuştu:
"Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama bir tek şunu söyleyeyim. Bizler başkanlar olarak çok dikkatli olmak zorundayız maçlardan önce. Herhalde o yüzden oldu tepki. Maç bitti, bu futbol, neticede bu bir dostluk, olanları unuttuk. Şimdi hayatımıza, gelecek haftamıza bakacağız. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Futbolda olumsuzluklar yerine olumlu olan şeyleri konuşmak çok daha iyi. Çok vakit kaybetti Türk futbolu olumsuzlukları konuşa konuşa, onun için ben konuşmayacağım."
- 21.10.2018 23:06
- Güncelleme: 21.10.2018 23:07
-
Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
-
Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
-
Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Mehmet Sepil: "Kazandık, sevinçliyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.