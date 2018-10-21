Mehmet Sepil: "Kazandık, sevinçliyiz" – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    : "Kazandık, sevinçliyiz"

    Mehmet Sepil: "Kazandık, sevinçliyiz"

    'de 'ı 2-0 mağlup eden 'nin kulüp başkanı , "Bu bizim için çok önemliydi. Kazandık, sevinçliyiz." dedi.

    Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendileri için çok önemli bir müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

    Geçen sezon ligi ilk 6 içinde bitirmelerine rağmen takımlarına karşı istedikleri başarıyı elde edemediklerini hatırlatan Sepil, "Bu bizim için çok önemliydi. Kazandık, sevinçliyiz. Şimdi önümüze daha rahat bakacağız. Çok önemli maçı kazandık. Çok iyi bir ikinci yarı çıkardık. Galibiyeti hak ettik. Önümüz daha çok açılacak şimdi." diye konuştu.

    Sepil, aleyhlerine verilen penaltıyı izlemediği için yorum yapamayacağını kaydetti.

    Bir basın mensubunun, VAR'ın ardından 'nin aleyhine verilen penaltıdan sonra taraftarların protokol tribününe olan tepkilerini hatırlatması üzerine , şöyle konuştu:

    "Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama bir tek şunu söyleyeyim. Bizler başkanlar olarak çok dikkatli olmak zorundayız maçlardan önce. Herhalde o yüzden oldu tepki. Maç bitti, bu , neticede bu bir dostluk, olanları unuttuk. Şimdi hayatımıza, gelecek haftamıza bakacağız. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Futbolda olumsuzluklar yerine olumlu olan şeyleri konuşmak çok daha iyi. Çok vakit kaybetti Türk futbolu olumsuzlukları konuşa konuşa, onun için ben konuşmayacağım."

    1. 21.10.2018 23:06
    2. Güncelleme: 21.10.2018 23:07
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