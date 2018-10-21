Bayram Bektaş: “Yenemeyeceğimiz rakip yok”
Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, Beto’nun kurtardığı penaltıyı kırılma noktası olarak niteleyerek, “Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok” şeklinde konuştu.
Bir sistem oturtmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, "Bu bizi başarıya götürüyor. Berkan'ın iyi ortasıyla ikinci golü attık, daha fazla da atabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Rakibi kenarlara yönlendirdik, çok orta yaptırdık belki ama eşleşmeyi de doğru yaptığımız için çoğu topa biz vurduk. Üçüncü bölgede Jerome'un daha iyi olması rakip kale top taşımamıza sebep oldu" diye konuştu.
Oyuncuların attığı gollerden sonra sakatlanan Traore'nin formasını açtıklarını hatırlatan Bektaş, "Bu galibiyet Traore'ye ve camiamıza armağan olsun" dedi.
- 21.10.2018 22:13
- Güncelleme: 21.10.2018 22:14
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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