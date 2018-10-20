Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.
İdman öncesinde 29 yaşına giren Lamine Gassama'nın doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- 20.10.2018 21:02
- Güncelleme: 20.10.2018 21:02
-
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
-
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.