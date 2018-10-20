Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

    'de yarın 'ı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

    İdman öncesinde 29 yaşına giren Lamine Gassama'nın doğum günü kutlandı.

    Sarı-kırmızılı ekipte maçı öncesinde Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

    Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak -Beşiktaş maçını, hakem yönetecek.

    1. 20.10.2018 21:02
    2. Güncelleme: 20.10.2018 21:02
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