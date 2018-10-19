İyi futbolla 3 puan – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    İyi futbolla 3 puan

    İyi futbolla 3 puan

    ’de , önünde iyi futbolla zafer istiyor.

    'de teknik direktör , evlerinde oynayacakları maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Bektaş, "Birçok sakatlık durumu vardı ve arayı çok iyi değerlendirdik. Traore dışında ciddi bir sakatımız yok. Bizim bir oyun anlayışımız var ve her maç bunu sahaya daha iyi empoze etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş maçını iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz. Rakibi iyi analiz edeceğiz ama kendi oyunumuza da güveniyoruz. Taraftarımız çok coşkulu ve dünyaya ün salmış durumda. Küçük bir sahada oynamamıza rağmen büyük bir destek ve coşkuyla biz en üst seviyeye çıkabiliyoruz" diye konuştu.

    YASİN VE BETO İNANILMAZLAR
    Kaleci? Beto ve 'e ayrı bir parantez açan Bektaş, "Çağımızın futbolunda geriden oyun kurmak önemli, Beto bunu iyi yapıyor. Onun gibi bir kalecimiz olduğu için mutluyum. Yasin de inanılmaz çalışkan bir oyuncu, her idmanda büyük bir disiplinle çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

    1. 19.10.2018
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