İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Castro, Beşiktaş maçının zor geçeceğini bildiklerini ancak Kasımpaşa karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istediklerini belirtti.

Siyah-beyazlı takımın iyi bir ekip olduğunu dile getiren Castro, "Tabii ki son derece saygı duyuyoruz ama biz de evimizde iyi maçlar sergileyebiliyoruz. Beşiktaş maçında da galibiyet için sahada olacağız." diye konuştu.

Castro, iç sahada taraftarlarının desteğini her zaman hissettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İç sahada daha güçlü bir futbol ortaya koyuyoruz. Bunda taraftarımızın çok büyük etkisi var. 12. oyuncu olarak taraftarımız bizimle sahada oluyor. Resmen rakipten 1 kişi fazla gibi oluyoruz. Bu yüzden de kendi sahamızda çok güzel bir maç olacak. Üzüldüğüm tek nokta var, geçen maçta 90 dakika bizi yağmur altında destekleyen taraftarlarımızdan bazıları ceza aldılar ve bu maçta bizi destekleyemeyecekler. Yine de çok coşkulu bir taraftarımız olacak."

BERKAN EMİR: "İNŞALLAH GALİP GELİRİZ"

Berkan Emir ise bu hafta karşılaşacakları Beşiktaş'ın oturmuş kadrosuyla ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Kendi sahalarında taraftarlarının önünde her maça galibiyet için çıktıklarını anlatan Berkan Emir, "Bu maça da öyle hazırlanıyoruz. İnşallah galip geliriz." diye konuştu.

Berkan Emir, Adama Traore'nin sakatlığına çok üzüldüklerini, bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini belirterek, "Hocam şans verdiği sürece ben de Traore'nin yerini aratmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

Göztepe taraftarı için rakibin kim olduğunun önemli olmadığını kaydeden Berkan Emir, pazar günü onları mutlu etmek istediklerini sözlerine ekledi.

ANTRENMAN

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Deniz Kadah'ın yanı sıra milli takımlarından henüz dönmeyen kaleci Beto ile Andre Poko çalışmaya katılmadı.