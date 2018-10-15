Göztepe'de Kadu sevinci
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1. Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Göztepe'de Kadu sevinci yaşanıyor.
Geçen sezonun 25. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasında sol dizinden sakatlanan ve ülkesi Brezilya'da ameliyat olan deneyimli stoper tam 217 gün sonra sahaya çıktı. Yoğun bir şekilde tedavi sürecinden geçen, hatta bir ara sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı dahi düşündüğü Brezilyalı futbolcu, Altınordu karşısında 90 dakika görev yaptı. Maç eksiğine rağmen oldukça etkili gözüken Kadu'nun performansı teknik ekibi oldukça mutlu etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş da oyuncusuna övgüler yağdırdı.
Kadu'nun çok tecrübeli ve çalışkan bir futbolcu olduğunu ifade eden Bektaş, "Kadu yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldı. Altınordu maçında sergilediği oyun beni mutlu etti. Zor bir sakatlık atlattı. Buna rağmen korkusuz mücadele etti" diye konuştu.
Kadu'nun yanı sıra ayak bileğinden sakalanan Cikalleshi'nin de sahalara dönüp gol atması Göz-Göz'e moral verdi. Bektaş, çok verimli bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, "Her futbolcum sistemimiz içinde yer alacak. Altınordu maçında bunu gördük" dedi.
Pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak Beşiktaş sınavına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden genç teknik adam, Halil ve Gassama'nın da takımla çalışmalara başlayacağı açıklamasını yaptı.
- 15.10.2018 12:28
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Göztepe'de Kadu sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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