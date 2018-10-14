Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kemal Rüzgar kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
11. dakikada Atakan Üner ceza sahası yayı üzerindeki Murat Uçar'ı gördü. Murat'ın içeriye ortasında Kemal Rüzgar topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada Atakan Üner sağ çaprazdan içeriye girdi, dar açıdan vuruşunda top yandan auta çıktı.
22. Yalçın Kayhan'ın pasında topla buluşan Cikalleshi, kaleci Erhan Erentürk ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin açısını daraltan Erhan, başarılı hamlesi ile topu aldı.
58. dakikada Samed Ali'nin sol taraftan gönderdiği pasta topla buluşan Yalçın çok sert vurdu. Kaleci Erhan son anda uzanarak topu kornere çeldi.
71. dakikada topla buluşan Cikalleshi savunmayı ve kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye topu bıraktı. 1-1
76. dakikada Gouffran ceza sahası dışından sert vurdu kaleci son anda uzanarak topu kornere çeldi.
77. dakikada Ngando'nu kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Hakan Cinemre'nin kafa vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarptı.
87. dakikada Sefa Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Mehmet Enes Sığırcı kafayı vurdu, top direkten döndü.
- 14.10.2018 16:41
-
Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
Yorum
Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
-
Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
-
Galatasaray'dan kontratak
Toplam 4
Yorum
Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
Göztepe: 1 - Altınordu: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.