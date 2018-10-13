Göztepe’nin yenileri formayı kaptı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de, sezon başında takıma katılan isimlerden Titi, Gassama, Yasin, Borges ve Alpaslan gösterdikleri performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve İzmir ekibinde yeniden doğan Yasin Öztekin 646 dakika süre alırken, bu maçlarda takımına 5 gollük katkı da sağladı. Takımın skorer ismi olan Öztekin, 2 de gol pası verdi. İzmir temsilcisinde Borges 630 dakika, Alpaslan Öztürk de 518 dakika süre alarak Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasında kendilerine yer buldu.
RAKİP ALTINORDU
Göztepe, lige verilen arayı boş geçirmeyecek. Sarı-kırmızılılar, yarın hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yla karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.
- 13.10.2018 14:00
- Güncelleme: 13.10.2018 14:00
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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