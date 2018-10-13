Göztepe’nin yenileri formayı kaptı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’nin yenileri formayı kaptı

    Göztepe’nin yenileri formayı kaptı

    Süper Lig ekiplerinden ’de, sezon başında takıma katılan isimlerden Titi, Gassama, Yasin, Borges ve Alpaslan gösterdikleri performansla Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

    Ligde geride kalan 8 haftada aldığı 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan toplayan 'de, sezon başında takıma katılan isimler gösterdiği performansla şimdiden takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yeni transferler arasında sarı-kırmızılı formayı en çok giyen isim ise sezon başında 'dan edilen Brezilyalı stoper Titi oldu. Titi, geride kalan tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek bu alanda partneri Reis ile birlikte zirveye oturdu. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen sağ bek Gassama, 8 maçta 657 dakika sarı-kırmızılı formayı terletirken geçen yıl Göztepe'de top koşturan 'nun yokluğunu aratmadı.

    ile sözleşmesi sona erdikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve ekibinde yeniden doğan 646 dakika süre alırken, bu maçlarda takımına 5 gollük katkı da sağladı. Takımın skorer ismi olan Öztekin, 2 de gol pası verdi. İzmir temsilcisinde Borges 630 dakika, de 518 dakika süre alarak Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezleri arasında kendilerine yer buldu.

    RAKİP ALTINORDU
    Göztepe, lige verilen arayı boş geçirmeyecek. Sarı-kırmızılılar, yarın hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden 'yla karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma taraftarlara kapalı olacak.
    1. 13.10.2018 14:00
    2. Güncelleme: 13.10.2018 14:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe’nin yenileri formayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN