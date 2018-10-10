Göztepe’de hedef Avrupa – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’de hedef Avrupa

    Göztepe’de hedef Avrupa

    ’de , sürpriz puan kayıplarına rağmen rotayı Avrupa olarak çizdi.

    Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında sona eren ve milli araya yenilgi ile giren Göztepe, 8. haftalar sonunda geçen sezonun 4 puan gerisinde kaldı. Geçen sezon Tamer Tuna ile 16 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Bayram Bektaş ile 12 puan toplarken, yaşanan sakatlıklar da can sıktı. Son olarak sol bek Traore ve sağ bek Gassama'yı sakatlığa kurban veren temsilcisinde ayrıca stoper Kadu ve orta saha Atakan'ın da sakatlığı bulunuyor. Fakat teknik ekip takıma güveniyor. 'ı yenmeleri halinde öz güvenlerinin daha da yükseleceğini vurgulayan , ligde her takımın sürprize imza atabileceğini sözlerine ekleyerek, "Amacımız sezon sonunda ligi Avrupa bileti alacak bir noktada bitirmek" diye konuştu.

    ALTINORDU MAÇI SEYİRCİSİZ
    Milli maç arası nedeniyle ile Altınordu'nun oynayacağı hazırlık maçı seyirciye kapalı olarak oynanacak. Pazar günü saat 14.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın, seyirciye kapalı olarak oynanacağı açıklandı.
    1. 10.10.2018
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