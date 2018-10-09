Göztepe’de savunma alarmı
Üst üste 3 zafer sonrası Kasımpaşa’dan puansız dönen Göztepe, Beşiktaş maçı öncesi milli arada defansını yeniden tasarlayacak.
Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Göztepe, milli aradan sonra evindeki Beşiktaş maçına kadar savunmasını yeniden dizayn edecek. Sol diz ön çapraz bağı kopan sol bek Traore'den 6 ay yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılar, öncelikle Alanya'dan gelen Berkan Emir'i adapte edecek. Paşa karşısında kötü bir görüntü ortaya koyan stoperler Titi ve Reis de milli arada açıklarını kapatmaya çalışacak. İki futbolcuya hataları bir bir gösterilecek. Bektaş, elindeki diğer stoperler Hakan Çinemre ve Grillo'ya da kritik maç öncesi 'hazır ol' talimatı verdi. Öte yandan Kasımpaşa deplasmanında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan kanat oyuncusu Halil ve golcü Cikalleshi'nin tamamen iyileştiği bildirildi. Hücumdaki alternatifleri artan Bayram Bektaş'ın bir nebze de olsa rahatladığı öğrenildi.
- 9.10.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Göztepe’de savunma alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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