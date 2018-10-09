Göztepe’de savunma alarmı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    ’de savunma alarmı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de savunma alarmı

    Üst üste 3 zafer sonrası ’dan puansız dönen , maçı öncesi milli arada defansını yeniden tasarlayacak.

    'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan , milli aradan sonra evindeki maçına kadar savunmasını yeniden dizayn edecek. Sol diz ön çapraz bağı kopan sol bek Traore'den 6 ay yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılar, öncelikle Alanya'dan gelen Berkan Emir'i adapte edecek. Paşa karşısında kötü bir görüntü ortaya koyan stoperler Titi ve Reis de milli arada açıklarını kapatmaya çalışacak. İki futbolcuya hataları bir bir gösterilecek. Bektaş, elindeki diğer stoperler Hakan Çinemre ve Grillo'ya da kritik maç öncesi 'hazır ol' talimatı verdi. Öte yandan deplasmanında sakatlıkları nedeniyle oynayamayan kanat oyuncusu Halil ve golcü Cikalleshi'nin tamamen iyileştiği bildirildi. Hücumdaki alternatifleri artan Bayram Bektaş'ın bir nebze de olsa rahatladığı öğrenildi.
    1. 9.10.2018
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