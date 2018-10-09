Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa maçını 3-1 kaybederek üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe, geçen sezonun 8'inci haftasına göre 4 puan geride kaldı. 
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    09 Ekim 2018, Salı
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    geçen sezondan 4 puan geride

    Göztepe geçen sezondan 4 puan geride

    Spor Toto 'de deplasmanda maçını 3-1 kaybederek üst sıralara tırmanma şansını tepen , geçen sezonun 8'inci haftasına göre 4 puan geride kaldı.

    Milli maç arasına moralsiz giren sarı-kırmızılılar, 2017-18'de teknik direktör döneminde 8 haftada 16 puan toplarken, Bayram Bektaş'la ise 12 puan aldı. Geçen yıl tam 14 sene aradan sonra 'de mücadele eden temsilcisi, bu periyotta , , , ve 'u mağlup edip, ile berabere kaldı. Sadece ve müsabakalarını kaybeden İzmir temsilcisi 8'inci haftayı 16 puanla 2'nci sırada tamamladı.

    2017-18'de rakip filelere 17 gol bırakırken kalesinde 12 gol gördü ve artı 5 averaja sahip oldu. Bu sezon ise lige istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılar, ilk galibiyetini 3'üncü haftada Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek elde etti. Üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve maçlarından galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, , , Aytemiz Alanyaspor ve 'ya yenilip hiç berabere kalmadı. Hanesine 12 puan yazdıran Göztepe milli araya 9'uncu basamakta girdi. Ağları 10 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol görüp eksi 1 averaj elde etti.
    Öte yandan gelecek hafta şampiyonluk adaylarından 'ı misafir edecek Göztepe'de sol bek Traore, sağ bek Gassama, stoper Kadu ve orta saha Atakan sakat.

    1. 9.10.2018 13:43
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