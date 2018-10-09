Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü 'ı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Ligin 8. haftasında konuk olduğu 'ya 3-1 mağlup olan , 3 günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

    Sakatlıklıkları bulunan Halil Akbunar, Lamine Gassama, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ile Andre Poko idmanda yer almadı.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 9.10.2018 19:57
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