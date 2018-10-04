Hedef 4'te 4! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Hedef 4'te 4!

    Hedef 4'te 4!

    Milli araya galibiyetiyle girmek istediklerini söyleyen , “4’te 4’le milli araya girersek çok daha iyi olur. zaten zirvede, daha da üst seviyeye çıkar” dedi

    İzmir'de 'yı da eli boş gönderip üst üste 3. zaferinin altına imza atan 'de Teknik Direktör , maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Her hafta rakibe göre yeni oyun anlayışı, yeni bir felsefeye göre hareket ettiklerini vurgulayan Bektaş, "Kasımpaşa maçını kazanıp, 4'te 4 yaparak milli maç arasına girersek çok daha iyi olur. zaten üst seviyede, daha da üst seviyeye çıkar inşallah" ifadelerini kullandı.
    SÜPER Lig'de son 3 haftada ilk 11'de değişiklik yapmamasıyla ilgili olarak istikrara dikkat çeken genç teknik adam, "Kazanan takım bozulmaz, anlayışı sadece istisnadır, rakibinizin çok farklı bir oyun anlayışı vardır, siz bunu hem durdurup hem rakibe üstünlük kurmak için değişiklik yapabilirsiniz. Bizim şu an oturmuş sistemimiz iyi işliyor. Bunu değiştirecek bir gerekçe de yok. Skoru yakaladığımızda, rakip bizi forse etmeye çalıştığında, biz onların açıklarını da çok iyi değerlendiriyoruz" yorumunda bulundu.
    1. 4.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef 4'te 4! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN