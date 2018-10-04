Hedef 4'te 4!
Milli araya Kasımpaşa galibiyetiyle girmek istediklerini söyleyen Bayram Bektaş, “4’te 4’le milli araya girersek çok daha iyi olur. Moraller zaten zirvede, daha da üst seviyeye çıkar” dedi
SÜPER Lig'de son 3 haftada ilk 11'de değişiklik yapmamasıyla ilgili olarak istikrara dikkat çeken genç teknik adam, "Kazanan takım bozulmaz, anlayışı sadece istisnadır, rakibinizin çok farklı bir oyun anlayışı vardır, siz bunu hem durdurup hem rakibe üstünlük kurmak için değişiklik yapabilirsiniz. Bizim şu an oturmuş sistemimiz iyi işliyor. Bunu değiştirecek bir gerekçe de yok. Skoru yakaladığımızda, rakip bizi forse etmeye çalıştığında, biz onların açıklarını da çok iyi değerlendiriyoruz" yorumunda bulundu.
- 4.10.2018
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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