Spor Toto Süper Lig'de 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Halil Akbunar ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
KOMBİNE FIRSATI
Öte yandan Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin kalan lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olacak ve fiyatları güncellenen kombinelerin yarından itibaren satışa çıkacağı bildirildi.
Biletlerin numaralı tribün bin 200 lira ve 30 lira hizmet bedeli, VIP tribün 2 bin 400 lira ve 40 lira hizmet bedeli karşılığında satın alınabileceği belirtildi.
- 3.10.2018 18:56
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Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Adam vs gibi kelime ve ya tanımlamalardan pek hazzetmem fakat kendisi gerçekten adamdır
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
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karado sorumlu comolli
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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