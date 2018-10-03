Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'de maçı hazırlıkları sürdü

    Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

    'de 5 Ekim Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

    'de sakatlıkları bulunan Halil Akbunar ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

    KOMBİNE FIRSATI
    Öte yandan Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin kalan lig ve 'nda geçerli olacak ve fiyatları güncellenen kombinelerin yarından itibaren satışa çıkacağı bildirildi.

    Biletlerin numaralı tribün bin 200 lira ve 30 lira hizmet bedeli, VIP tribün 2 bin 400 lira ve 40 lira hizmet bedeli karşılığında satın alınabileceği belirtildi.

    1. 3.10.2018 18:56
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