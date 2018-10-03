4’te 4 aşkına – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    4’te 4 aşkına

    4’te 4 aşkına

    'nin Senegalli sağ beki ?Gassama'dan Paşa'ya gözdağı: “İyi oyunla, sonuçlar da gelmeye başladı. 3 haftadır kazandığımız gibi maçında da 3 puan istiyoruz. Hedef milli araya 4’te 4’le girmek.”

    'u da eli boş gönderip, üst üste 3. zaferinin altına imza atan 'de Gassama, deplasmanı öncesi iddialı konuştu. Ligde 7 maça 11'de başlayıp 6'sında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Senegalli yıldız, "İyi oyunla berabere sonuçlar da gelmeye başladı. Aslında çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Elimizden geleni yapacağız. 3 haftadır kazandığımız gibi Kasımpaşa karşılaşmasında da 3 puan istiyoruz. milli takım maçları nedeniyle verilecek araya 4'te 4'le girmek" dedi.

    488 GÜN SONRA RAKİP DENİZLİ
    Bu arada Göztepe, Kasımpaşa'nın başına geçen teknik direktör Mustafa 'ye 488 sonra rakip olacak. Son olarak 2016-17'de 4 Haziran 2017'deki hafızalara kazınan, müthiş 1. Lig play-off finalinde Denizli'nin çalıştırdığı 'u seri penaltılarla 4-3 yenen ekibi, 'e adını yazdırmıştı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Konya maçında sakatlanan Halil Akbunar'ın ile Cikalleshi'nin durumunun maç günü netleşeceği bildirilirken, Kadu ve Atakan oynayamayacak.
    1. 3.10.2018
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