4’te 4 aşkına
Göztepe'nin Senegalli sağ beki ?Gassama'dan Paşa'ya gözdağı: “İyi oyunla, sonuçlar da gelmeye başladı. 3 haftadır kazandığımız gibi Kasımpaşa maçında da 3 puan istiyoruz. Hedef milli araya 4’te 4’le girmek.”
488 GÜN SONRA RAKİP DENİZLİ
Bu arada Göztepe, Kasımpaşa'nın başına geçen teknik direktör Mustafa Denizli'ye 488 gün sonra rakip olacak. Son olarak 2016-17'de 4 Haziran 2017'deki hafızalara kazınan, müthiş Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor'u seri penaltılarla 4-3 yenen İzmir ekibi, Süper Lig'e adını yazdırmıştı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Konya maçında sakatlanan Halil Akbunar'ın ile Cikalleshi'nin durumunun maç günü netleşeceği bildirilirken, Kadu ve Atakan oynayamayacak.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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