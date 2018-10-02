İşte benim Göztepe’m – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    İşte benim ’m

    İşte benim Göztepe’m

    ’yı 3-2 yenerek 3’te 3 yapan ekibinde Başkan , “Konya karşısında maçın en az 60 dakikasında tam kafamdaki ’yi seyrettim” dedi

    Ligde 'yı da 3-2 yenerek 3'te 3 yapan 'de keyifler yerinde. Başkan , takımını izlerken büyük zevk aldığını vurgulayarak, " karşısında maçın en az 60 dakikasında tam kafamdaki Göztepe'yi seyrettim. Her yerde topa basan bir ekiptik. Hocamız da takımı çok iyi hazırlamış. Belli ki kampı iyi geçirmişler. Fiziksel olarak maçın sonunda bizim oyuncular daha Konya maçında 1 gol, 1 asistle oynayan ve toplamda son 3 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken 'e ayrı bir parantez açan Başkan Mehmet Sepil, yetenekli futbolcunun Göztepe'ye gelmeye karar verdiğinde kendisine, 'Kendimi futbol dünyasına bir daha göstereceğim' dediğini anlatıp, "Onu yapıyor. Kabiliyetini kimse sorgulayamaz. Önemli olan devamlılığıydı. Şu anda devamlılık mükemmel. Ben milli takım hocası olsam, hiç düşünmeden Yasin'i çağırırım" açıklamasında bulundu.
    1. 2.10.2018
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