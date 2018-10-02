Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Halil Akbunar ile Kerem Atakan Kesgin antrenmana katılmadı.

Kasığında ödem meydana gelen Halil Akbunar'ın Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

"İyi oyunla berabere sonuçlar da gelmeye başladı"

Göztepe'nin Senegalli oyuncusu Lamine Gassama, ligin ilk haftalarında zorlandıklarını ve aldıkları mağlubiyetlere rağmen iyi futbol oynadıklarını belirterek, "İyi oyunla berabere sonuçlar da gelmeye başladı." dedi.

Gassama, yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Kasımpaşa'nın son 3 maçını kaybettiğini hatırlatarak, "Aslında çok zor bir maç bizi bekliyor. Fakat biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Üç haftadır galip geldiğimiz gibi Kasımpaşa maçından da en iyi şekilde ayrılmaya çalışacağız." diye konuştu.

Göztepe'ye geldiğinde uyum sıkıntısı yaşamadığını belirten Gassama, "İmza attığım andan itibaren takım arkadaşlarım beni en iyi şekilde karşıladılar ve uyum sağlamam için her şeyi yaptılar. O yüzden çok iyi bir ortam var. Çok iyi anlaşan bir takımız. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.