Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Ligde dün Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek puanını 12'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
İdmanda, Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 1.10.2018 15:37
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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