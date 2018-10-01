Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Göztepe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

    ekiplerinden , 5 Ekim Cuma günü deplasmanda ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.

    ekiplerinden , 5 Ekim Cuma günü deplasmanda ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.

    Ligde dün 'u 3-2 yenerek puanını 12'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

    İdmanda, Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

    Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 1.10.2018 15:37
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