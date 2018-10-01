Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı 8. hafta müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek puanını 12'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İdmanda, Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.