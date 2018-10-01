Göz Göz’den 3’lük – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Göz Göz’den 3’lük

    Göz Göz’den 3’lük

    ekibi, sağanak yağışla birlikte rakibi karşısında adeta kasırga gibi esti. , ve Castro’yla 3’te 3 yaptı. Yeşil-beyazlılarda ise Yatabare ve Ömer Ali’nin golleri yetmedi

    Ligde ve galibiyetleriyle tırmanışa geçen , evinde engelini de aştı: 3-2. Göz-Göz 24'te 'in kullandığı kornerde 'un kafa vuruşuyla gol perdesini açtı. Savunmada Selim'in hatasını affetmeyen Yasin 40'ta kaleciyle karşı karşıya plase bir vuruşla tabelayı 2-0'a getirdi. G.Saray'dan gelen milli yıldız, son 3 maçta 4 gol, 2 asistlik performansla toplam 6 gole direkt etki etti.

    ÖMER ATTI MAÇ BİTTİ
    İkinci yarıda Konyaspor, 49'da Hurtado'nun ortasını tamamlayan Yatabare'yle umutlandı. Ancak taraftar desteğini de arkasına alan Göz-Göz'de, Jerome'la verkaça giren Castro, 61'de kaleci Serkan'ı bir kez daha avladı: 3-1. Müthiş maçta 90+3'te Ömer skoru 3-2'ye getirdi ancak santrayla hakem son düdüğü çaldı ve Göztepe'nin zaferini ilan etti. Bu sezon ligde 2. yenilgisini alan Konyaspor, deplasmanda ilk kez kaybetti, dış sahada yenilgisi olmayan tek takım ise temsilcisi kaldı.

    'BU ZEMİNE RAĞMEN AYAKTA KALDIK'
    Göztepe'de Bayram Bektaş, ağır bir zeminde, Konyaspor gibi zorlu bir rakibe karşı kazandıklarınını altını çizdi. Bektaş, "İyi hazırlanıp, iyi çalıştık. Rakibimizin zayıf yönlerini biliyorduk. Oyunu forse ettik. Pas yapmaya elverişli olmayan ağır bir zemin vardı. Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık" dedi.

    'BARİZ HATALARDAN BASİT GOLLER YEDİK'
    Konya'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Göztepe yenilgisinde bireysel hatalardan yakındı. Çalımbay, " hatalar nedeniyle golleri yedik. Defansta görev yapan arkadaşımızın yapmaması gereken hatalar oldu. Bu, sezon başından beri yaşadığımız sıkıntı. Deplasmanda 2 gol atıp yenilmek çok üzücü. Dersler çıkaracağız ve Beşiktaş maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

    1. 1.10.2018
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