Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları devam eden Kadu, Atakan ve Cikalleshi'nin dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşma için pusuya yatta. Göz Göz'ün hocası Bayram Bektaş, taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini belirtip, "Konyaspor iyi organize olabilen bir takım. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz ama onlardan da çekinmiyoruz. Amacımız 3'te 3 yapıp yukarılara doğru tırmanmak" dedi.



KONYA HAZIR KITA

Geçtiğimiz haftayı Kayserispor galibiyetiyle kapatan Konyaspor, bugün oynanacak Göztepe maçı için son idmanını dün yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan yeşilbeyazlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Konyaspor'da sakat Filipovic ile cezalı Jahovic forma giyemeyecek.