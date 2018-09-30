Göztepe pusuya yattı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    pusuya yattı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> pusuya yattı

    Sarı-kırmızılılar, bugün konuk edeceği için geri sayıma geçti. Teknik direktör da, “Galibiyet serisini sürdüreceğiz” ded

    'in 7. haftasında 'u konuk edecek olan , hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları devam eden Kadu, Atakan ve Cikalleshi'nin dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşma için pusuya yatta. Göz Göz'ün hocası , taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini belirtip, " iyi organize olabilen bir takım. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz ama onlardan da çekinmiyoruz. Amacımız 3'te 3 yapıp yukarılara doğru tırmanmak" dedi.

    KONYA HAZIR KITA
    Geçtiğimiz haftayı galibiyetiyle kapatan Konyaspor, bugün oynanacak maçı için son idmanını dün yaptı. Teknik direktör yönetiminde çalışan yeşilbeyazlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Konyaspor'da sakat Filipovic ile cezalı Jahovic forma giyemeyecek.

    1. 30.9.2018
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