Göztepe pusuya yattı
Sarı-kırmızılılar, bugün konuk edeceği Konyaspor için geri sayıma geçti. Teknik direktör Bayram Bektaş da, “Galibiyet serisini sürdüreceğiz” ded
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları devam eden Kadu, Atakan ve Cikalleshi'nin dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşma için pusuya yatta. Göz Göz'ün hocası Bayram Bektaş, taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini belirtip, "Konyaspor iyi organize olabilen bir takım. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz ama onlardan da çekinmiyoruz. Amacımız 3'te 3 yapıp yukarılara doğru tırmanmak" dedi.
KONYA HAZIR KITA
Geçtiğimiz haftayı Kayserispor galibiyetiyle kapatan Konyaspor, bugün oynanacak Göztepe maçı için son idmanını dün yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan yeşilbeyazlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Konyaspor'da sakat Filipovic ile cezalı Jahovic forma giyemeyecek.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Göztepe pusuya yattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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