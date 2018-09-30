Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Atiker Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Göztepe'nin gollerini Yasin Öztekin, Andre Castro ve Cameron Jerome atarken Atiker Konyaspor'un gollerini Yatabare ve Ömer Ali Şahiner kaydetti.



YASİN ÖZTÜRK 4. GOLÜNE ULAŞTI

Geçen hafta Trabzonspor karşısında 2 gol bulan Yasin Öztekin, Atiker Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle mücadele etti. Yasin Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 4. golüne ulaştı. Göztepe'ye yeni transfer olan Jerome'un yanı sıra Andre Castro da bu sezon ilk golünü attı.

ATİKER KONYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ YENİLDİ

Atiker Konyaspor, Göztepe mağlubiyetiyle 7. haftada 11 puanda kaldı. Bu sezon 2. yenilgisini alan Atiker Konyaspor, deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Tek yenilgisini kendi evinde Fenerbahçe karşısında alan Konya temsilcisi, deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kaldıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Kayserispor'u 2-0 mağlup etmişti. Ligde dış sahada yenilgisi bulunmayan tek takım Beşiktaş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Yasin Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde savunma oyuncularına rağmen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Beto'nun rakip yarı sahaya gönderdiği meşin yuvarlak, hava topu mücadelesinde sekerek, Atiker Konyasporlu Selim Ay'ın önüne düştü. Selim'in kontrol edemediği topu kapan Yasin Öztekin'in, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

45+5. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Yağışlı havada oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle iki takımın kalecisini orta alana çağıran hakem Mete Kalkavan, yaptığı görüşmelerden sonra yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı tekrar başlattı.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde bitirdi.



Atiker Konyaspor 49. dakikada farkı 1'e indirdi. Hurtado'nun sağ kanatta yaptığı ortada ceza alanı içi arka tarafta topa dokunan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

61. dakikada ceza alanı önünde Jerome'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlakla ceza alanına giren Castro'nun sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.

65. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Göztepe'nin kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Traore'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner, topu filelere gönderdi: 3-2.

Göztepe, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.