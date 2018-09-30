Bayram Bektaş: “Ağır zemine rağmen ayakta kaldık”
Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, pas vermeye elverişli olmayan ağır bir zeminde maçın oynandığını belirterek, “Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık” ifadelerini kullandı.
Ligin daha başında olduklarını kaydeden Bektaş, "Hazırlık döneminden bu yana oturtmak istediğimiz bir sistem var. Bu sisteme uygun oyuncu profilini transfer etmeye çalıştık. İçeride ve deplasmanda kendi oyunumuz oynamak istiyoruz" diye konuştu.
- 30.9.2018 18:49
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
Fb Vay arkadas ya ne var bu atifta
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 3
Yorum
Eaglewatch81 sanki sen şahanesin
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Maç sonucu | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | ÖZET
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Neredeyse tüm bölgelerdeki yaş problemi, zaten zor olanı dahada zorlaştırıyor ! Gençleri en akıllı ve verimli şekillerde kullanmak şart !
Bayram Bektaş: “Ağır zemine rağmen ayakta kaldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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