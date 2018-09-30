Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş açıklamalarda bulundu
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    : “Ağır zemine rağmen ayakta kaldık”

    Bayram Bektaş: “Ağır zemine rağmen ayakta kaldık”

    ’u 3-2 mağlup eden ’de , pas vermeye elverişli olmayan ağır bir zeminde maçın oynandığını belirterek, “Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık” ifadelerini kullandı.

    'de oynan maçta 'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran 'nin teknik direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konyaspor'a karşı zor bir mücadele vereceklerini bildiklerini ifade eden Bektaş, "İyi hazırlanıp, iyi çalıştık. Rakibimizin zayıf yönlerini biliyorduk. Oyunu forse ettik. Alınan her galibiyetin önemini biliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pas yapmaya elverişli olmayan ağır bir zemin vardı. 2-0'dan sonra skoru korumaya yönelik bir maç yaşadık. maçının benzerini yaşadık. Oyunu bırakmadık. Rakip geldiğinde kazandığımız toplarla rakip kaleye gittik. 13 şuttan 9'u kaleyi buldu. Bunlardan 3'ü daha gol olabilecek pozisyonlardı. O goller de olsa skor daha farklı olabilirdi. Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık" dedi.

    Ligin daha başında olduklarını kaydeden Bektaş, "Hazırlık döneminden bu yana oturtmak istediğimiz bir sistem var. Bu sisteme uygun oyuncu profilini transfer etmeye çalıştık. İçeride ve deplasmanda kendi oyunumuz oynamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 30.9.2018 18:49
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