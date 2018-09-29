Göztepe seri peşinde – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    seri peşinde

    Göztepe seri peşinde

    ’de kapalı gişe oynanacak kritik maç için , “Çok iyi bir ivme yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini alacağız” dedi

    'de ve galibiyetleriyle sezona ağırlığını koymaya başlayan , gözünü üst sıralara çevirdi. 11 puana sahip 5'inci sıradaki 'yı yarın ağırlayacak Göz-Göz, rakibini yendiği takdirde ilk 5'e girme fırsatı yakalayabilecek. 9 puanla 9. sıradaki ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı taraftarların da biletlerin tamamını tükettiği açıklandı.

    İYİ FUTBOL VE 3 PUAN
    , rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi. Takımından iyi ve galibiyet beklediğini vurgulayan genç çalıştırıcı, "Çok iyi bir ivme yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini alacağız. Hepimiz en iyi şekilde Konya'ya hazırlandık. Haftayı mutlu bitirmek istiyoruz" diye konuştu. Konya'da, Göztepe'nin eski golcüsü Jahovic, kupada Y.Amasya maçında direkt kırmızı gördüğü için oynayamayacak.

    1. 29.9.2018
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