Süper Lig'de Kayseri ve Trabzonspor galibiyetleriyle sezona ağırlığını koymaya başlayan Göztepe, gözünü üst sıralara çevirdi. 11 puana sahip 5'inci sıradaki Konya'yı yarın ağırlayacak Göz-Göz, rakibini yendiği takdirde ilk 5'e girme fırsatı yakalayabilecek. 9 puanla 9. sıradaki İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı taraftarların da biletlerin tamamını tükettiği açıklandı.



İYİ FUTBOL VE 3 PUAN

Teknik direktör Bayram Bektaş, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi. Takımından iyi futbol ve galibiyet beklediğini vurgulayan genç çalıştırıcı, "Çok iyi bir ivme yakaladık. Serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini alacağız. Hepimiz en iyi şekilde Konya'ya hazırlandık. Haftayı mutlu bitirmek istiyoruz" diye konuştu. Konya'da, Göztepe'nin eski golcüsü Jahovic, kupada Y.Amasya maçında direkt kırmızı gördüğü için oynayamayacak.