Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi
Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenen tropikal fırtına nedeniyle yarın oynanacak Göztepe-Atiker Konyaspor U21 maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de erteleme yok
Bugün ve yarın İzmir'de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları, yaklaşan tropikal fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yarın saat 16.00'da Bornova Stadında oynanması planlanan Göztepe-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig maçı için ise herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Maç saatinde yaşanması muhtemel olumsuz hava şartlarında maçın hakemi Mete Kalkavan, saha ve hava şartlarının durumuna göre maçı başlamadan erteleyebilecek veya maç sırasında müsabakanın tatil edilmesi yönünde bir karar verebilecek.
- 29.9.2018 14:29
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 5
Yorum
metinn2 bunlar nasil tv spor yorumcualri anlamak zoor yok efendim parmak ucu ile cekmis yok dokunma yapmsi ama o kadarda dokunulurmus yuuuuh
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