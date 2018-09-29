Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi

    Fırtına bir maçı daha iptal ettirdi

    'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenen tropikal fırtına nedeniyle yarın oynanacak -Atiker maçı ileri bir tarihe ertelendi.

    Yaklaşan tropikal fırtına nedeniyle 'de adeta kırmızı alarm verilirken bir maç daha olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül Pazar günü oynanması planlanan Göztepe - Atiker müsabakasının olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

    Süper Lig'de erteleme yok
    Bugün ve yarın İzmir'de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları, yaklaşan tropikal fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Yarın saat 16.00'da Bornova Stadında oynanması planlanan Göztepe-Atiker Konyaspor Spor Toto maçı için ise herhangi bir erteleme kararı bulunmuyor. Maç saatinde yaşanması muhtemel olumsuz hava şartlarında maçın hakemi , saha ve hava şartlarının durumuna göre maçı başlamadan erteleyebilecek veya maç sırasında müsabakanın tatil edilmesi yönünde bir karar verebilecek.
    1. 29.9.2018 14:29
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