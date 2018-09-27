Göztepe iddialı! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    iddialı!

    Göztepe iddialı!

    , zaferiyle takımının kendine olan güvenini gösterdiğini söyledi

    'de deplasmanından galibiyetle dönerek zaferini taçlandıran 'de , maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. 11 maçlık deplasman kabusuna son verdiklerini ve dış saha fobilerinin olmadığını vurgulayan Bektaş, "Trabzon, maçların çoğunu ilk yarıda koparacak ve farka gidecek bir kadroya sahip. Tam tersine biz 2-0'ı yakaladık. Bu da kendimize ne kadar güvendiğimizi gösterdi. Bize içerde veya dışarıda fark etmez. 'de, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. 'yı küçümsemiyoruz ama çekinmiyoruz da. Taraftar desteğini de alıp kendi oyunumuzu yansıtınca inanılmaz bir motivasyona sahip oluyoruz" diye konuştu.
    1. 27.9.2018
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