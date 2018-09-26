Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, içerde veya dışarıda oynadıkları her maçtan galibiyetle ayrılabilecek bir ekip olduklarını belirtti
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Bayram Bektaş: " fobimiz yok"

    Bayram Bektaş: "Deplasman fobimiz yok"

    Teknik Direktörü Bayram Bektaş, içerde veya dışarıda oynadıkları her maçtan galibiyetle ayrılabilecek bir ekip olduklarını belirtti

    ekiplerinden , pazar günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, galibiyetini maçından da galibiyetle ayrılarak önemli hale getirmeleri isteğiyle deplasmanına gittiklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır Trabzon'da galibiyete hasret olan bir Göztepe vardı. İnanılmaz bir maç oynadık. Sahada her şeyi doğru yapan, 2-0'ı haklı olarak alan bir Göztepe vardı. 2-0 öndeyken rakip çok fazla açık verdi. Kazandığımız toplarda geçişleri sağlıklı yapıp üçüncü bölgede çok daha etkili olabilirdik. Çünkü o sırada 3-0'ı bulsak çok farklı bir maç haline gelebilirdi. Bundan ders çıkarmak lazım. Skoru korumak için inanılmaz bir mücadele ve takım bütünlüğü vardı. Bu da beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

    "İçerde veya dışarıda fark etmez"

    Lig'de ilk puanını Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine yazdıran Göztepe'nin başarılı teknik adamı, "Trabzon deplasmanı, zor bir deplasman. Trabzonspor da oynadığı maçların çoğunu ilk yarıda koparacak ve farka gidecek bir kadroya sahip. Ama biz buna izin vermedik. Tam tersine biz 2-0'ı yakaladık. Bu da bizim kendimize ne kadar güvendiğimizi, içerde veya dışarıda fark etmez Göztepe'nin her sahada aynı şekilde oynayacak kapasitede olduğunu gösterdi" diye konuştu.

    "Deplasman fobimiz yok"

    Kendilerinin aslında deplasman fobisinin olmadığını, dışarıda oynadıkları karşılaşmalarda sadece skoru yakalayamadıklarını savunan Bektaş, " deplasmanında bile Galatasaray kontrataktan golü atmadan önce biz iki tane çok net pozisyon yakaladık. Onları atmış olsak belki çok farklı olacaktı. Oyunumuzu skora yansıtamıyorduk. maçında da aynı şekilde 2-3 farkla öne geçebilecekken mağlup olduk. Sadece yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" açıklamasını yaptı.

    "Rakipten çekinmiyoruz"

    Bu hafta konuk edecekleri Konyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Bayram Bektaş, "Her maçta çok iyi organize olabilen bir takım onlar da. Kendi sahamızda, kendi tribünlerimizin önünde galibiyet serimizi üçe çıkarmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Rakibimizi küçümsemiyoruz ama çekinmiyoruz da. Kendi oyunumuzu oynayıp, arkamıza taraftarımızı alınca inanılmaz bir motivasyon oluyor. Güzel bir oyunla galibiyeti almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 26.9.2018 10:45
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