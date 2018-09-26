Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. İdman öncesi açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kayserispor galibiyetini Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılarak önemli hale getirmeleri isteğiyle Trabzon deplasmanına gittiklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır Trabzon'da galibiyete hasret olan bir Göztepe vardı. İnanılmaz bir maç oynadık. Sahada her şeyi doğru yapan, 2-0'ı haklı olarak alan bir Göztepe vardı. 2-0 öndeyken rakip çok fazla açık verdi. Kazandığımız toplarda geçişleri sağlıklı yapıp üçüncü bölgede çok daha etkili olabilirdik. Çünkü o sırada 3-0'ı bulsak çok farklı bir maç haline gelebilirdi. Bundan ders çıkarmak lazım. Skoru korumak için inanılmaz bir mücadele ve takım bütünlüğü vardı. Bu da beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.



"İçerde veya dışarıda fark etmez"

Lig'de ilk deplasman puanını Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine yazdıran Göztepe'nin başarılı teknik adamı, "Trabzon deplasmanı, zor bir deplasman. Trabzonspor da oynadığı maçların çoğunu ilk yarıda koparacak ve farka gidecek bir kadroya sahip. Ama biz buna izin vermedik. Tam tersine biz 2-0'ı yakaladık. Bu da bizim kendimize ne kadar güvendiğimizi, içerde veya dışarıda fark etmez Göztepe'nin her sahada aynı şekilde oynayacak kapasitede olduğunu gösterdi" diye konuştu.



"Deplasman fobimiz yok"

Kendilerinin aslında deplasman fobisinin olmadığını, dışarıda oynadıkları karşılaşmalarda sadece skoru yakalayamadıklarını savunan Bektaş, "Galatasaray deplasmanında bile Galatasaray kontrataktan golü atmadan önce biz iki tane çok net pozisyon yakaladık. Onları atmış olsak belki çok farklı olacaktı. Oyunumuzu skora yansıtamıyorduk. Alanyaspor maçında da aynı şekilde 2-3 farkla öne geçebilecekken mağlup olduk. Sadece yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" açıklamasını yaptı.



"Rakipten çekinmiyoruz"

Bu hafta konuk edecekleri Konyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Bayram Bektaş, "Her maçta çok iyi organize olabilen bir takım onlar da. Kendi sahamızda, kendi tribünlerimizin önünde galibiyet serimizi üçe çıkarmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Rakibimizi küçümsemiyoruz ama çekinmiyoruz da. Kendi oyunumuzu oynayıp, arkamıza taraftarımızı alınca inanılmaz bir motivasyon oluyor. Güzel bir oyunla galibiyeti almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

