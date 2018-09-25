İyi ki gelmişim!
Fırtına’ya attığı 2 golle Göz-Göz’ü uçuran milli yıldız, 3 gol, 2 asistle lige süper başladı. 31 yaşındaki futbolcu, “İyi ki Göztepe’ye gelmişim” dedi
31 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı Kayseri ve Trabzon maçlarında zirve yaptı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında ilk golü atarken, Alpaslan'a da asist yaptı. Geçen hafta da Trabzon ağlarını 2 kez sarsan usta krampon, taraftarların sevgilisi oldu. "İyi ki Göztepe'ye gelmişim" diyen Yasin Öztekin, "Ailem İzmir'de çok mutlu. Performansımın yükselerek artacağına inanıyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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