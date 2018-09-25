İyi ki gelmişim! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    İyi ki gelmişim!

    İyi ki gelmişim!

    Fırtına’ya attığı 2 golle Göz-Göz’ü uçuran milli yıldız, 3 gol, 2 asistle lige süper başladı. 31 yaşındaki futbolcu, “İyi ki ’ye gelmişim” dedi

    'u 2-1 yenerek aylar sonra deplasmanda kazanan ve galibiyetin taçlandıran 'de adeta yeniden doğdu. G.Saray'dan ayrıldıktan sonra ekibinin yolunu tutan milli yıldız, ilk 6 haftada 3 gol, 2 asistle oynayıp Göz-Göz'e hayat verdi. İlk hafta 3-1 kaybedilen maçında sonradan girip atılan golde başrol oynayan Yasin, ilk haftadan hırsıyla dikkat çekti.

    31 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı Kayseri ve maçlarında zirve yaptı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında ilk golü atarken, Alpaslan'a da asist yaptı. Geçen hafta da Trabzon ağlarını 2 kez sarsan usta krampon, taraftarların sevgilisi oldu. "İyi ki Göztepe'ye gelmişim" diyen Yasin Öztekin, "Ailem İzmir'de çok mutlu. Performansımın yükselerek artacağına inanıyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu.
    1. 25.9.2018
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