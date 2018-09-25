Adama Traore “Takımın az gol yemesi için uğraşıyoruz”
Adama Traore, “Gol atmak ve asist yapmak benim için bonus ama gol atmak ve attırmak isterim”
Son lig maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek 2 hafta üst üste hanesine 3 puan yazdıran Göztepe'nin başarılı defansı Adama Traore, Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan idman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gol konusunu takım olarak ele almak gerektiğini ifade eden Traore, "Ne kadar gol yiyorsanız bunun fazlasını atmak gerekiyor. Biz de takım olarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Defans oyuncuları olarak en az gol yiyip takımımıza en fazla katkıyı sağlama çalışıyoruz" diye konuştu.
Bu sezon ligi en iyi yerde tamamlamak istediklerini kaydeden Traore, maç başına kalelerinde gördükleri gol ortalamasının yalnızca 1 olduğuna dikkat çekerek, "Çok istekli bir takımız ve en fazla puanı toplamak istiyoruz. Ekibimize yeni gelen arkadaşlarımız var. Son 2 haftada güzel puanlar topladık. Bunun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.
"Gol atmak ve attırmak da isterim"
Geçen sezon Göztepe'de oynadığı 19 maçta 2 asist yaptığını da hatırlatan Traore, kendisinin çok istekli ve arzulu bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Benim için takıma katkı sağlamak çok önemli. Asist yapmak veya gol atmak benim için bonus. Benim önceliğim takımın gol yememesini sağlamak ama gol atmak ve attırmak da isterim. Takımıma en fazla katkıyı sağlamak için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.
- 25.9.2018 17:24
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
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