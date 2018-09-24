Yasin Göztepe'de yeniden doğdu – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Yasin 'de yeniden doğdu

    Yasin Göztepe'de yeniden doğdu

    Spor Toto 'de Trabzonspor'u 2-1 yenerek aylar sonra deplasmanda kazanan ve seri galibiyet yakalayan 'de tecrübeli futbolcu adeta yeniden doğdu.

    Yaz döneminde 'dan edilen Yasin, geride kalan 6 haftada 3 gol ve 2 asistle oynayıp İzmir temsilcisine hayat verdi. Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 ve 2 sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise kayıpları oynadı. Teknik direktörler Igor ve tarafından çoğunlukla yedek kulübesinde oturtulan Yasin, Galatasaray'da sadece 6 maçında ilk 11'de görev yapabildi. Yalnızca 3 kez 90 dakika sahada tutulan Yasin, 2 gol ve 1 asistle takımına katkı koyarken, bu sezon başında gözden çıkarıldı. 'nin 2 senedir transfer etmeyi istediği Yasin, sonunda İzmir'e gelerek yeni bir sayfa açma şansını yakaladı.

    İlk haftada 3-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor müsabakasına yedek başlayan deneyimli kanat oyuncusu, 54'üncü dakikada oyuna dahil olup 70'inci dakikada Göztepe'nin attığı golde başrol oynadı. İlk haftadan hırsıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin'in performansı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında zirve yaptı. Yasin, 2-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında takımının ilk golünü atarken, Alpaslan'a da asist yaptı. Kalitesini cumartesi günü de gösterip Trabzonspor ağlarını 2 kez sarsan oyuncu taraftarın şimdiden sevgilisi oldu.

    "İyi ki Göztepe'ye gelmişim" diyen , "Ailem İzmir'de çok mutlu. Ben Göztepe'de çok mutluyum. Taraftarımızın ve camiamızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek için hepimiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Performansımın yükselerek artacağına inanıyorum ve çok çalışıyorum" diye konuştu. Teknik direktör Bayram Bektaş da Trabzonspor maçı sonrası Yasin'e övgüler yağdırıp, "Maçı kazanan adam oldu. Kendisi özel bir oyuncu" dedi.

    1. 24.9.2018 14:46
    2. Güncelleme: 24.9.2018 15:28
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