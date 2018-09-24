Göztepe'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti. Göztepe Başkanı Sepil, İzmir'in Torbalı ilçesinde yapmayı planladıkları yeni tesislerle ilgili Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Mehmet Sepil, ayrıca üzerinde Bakan Kasapoğlu'nun ismini yazılı olduğu formayı da kendisine hediye etti. AK Partili Kaya, kulübün Torbalı'da yapacağı altyapı tesisinin temelini kasım ayının ilk haftası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atacağını belirterek, Göztepe Stadı inşaatının da durmasının söz konusu olmadığını, 600 işçinin 24 saat çalıştığını vurguladı. Kaya, "İnşaatın durması söz konusu değil aksine daha da hızlandı" dedi.
- 24.9.2018 16:18
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
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Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Göztepe'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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