Göz-Göz’de dış saha kabusu son buldu – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Göz-Göz’de dış saha kabusu son buldu

    Göz-Göz’de dış saha kabusu son buldu
    Ligde son deplasman galibiyetini geçen sezon 15. haftada karşısında alan , 'u 2-1 yenerek 11 maç sonra bu şanssızlığını kırdı. zaferinde 1 gol, 1 asistle oynayan de, eski takımını attığı 2 golle yıkan isim oldu. Tüm gollerini yerli oyunculardan bulan sarı-kırmızılılarda, atılan 6 golün 3'ünde milli futbolcunun imzası var.
    1. 24.9.2018
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